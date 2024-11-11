Ему было всего 30: стало известно о трагической гибели военного с Киевщины Владислава Горбатенко. Фото

В Донецкой области трагически погиб военный из Киевской области, 30-летний Владислав Горбатенко. Жизнь защитника Украины оборвалась 3 ноября.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил Ирпенский городской голова Александр Маркушин. Вечная память и слава Герою!

"Во время несения военной службы вблизи населенного пункта Богатырь Донецкой области погиб наш земляк Владислав Горбатенко. Ему было всего 30", – рассказал Маркушин.

Защитник Украины родился и вырос в Ирпене. По специальности и зову сердца был психологом. Работал с малышами, имеющими расстройства аутистического спектра. Мечтал открыть собственную клинику и продолжать изменять людей и мир к лучшему.

В ряды ВСУ присоединился в мае 2023-го, служил по специальности – офицером-психологом, до октября этого года работал со своей группой в Угледаре – пока город не оккупировала Россия. 3 ноября Герой трагически погиб.

"Владислав был предан своему делу – заботиться и помогать другим. Много шутил и очень любил жизнь. Прощание с Героем состоится в среду, 13 ноября. Мои искренние соболезнования отцу, родным, друзьям и собратьям. Невероятно больно терять таких светлых молодых людей, наше прекрасное будущее!", – добавил Маркушин.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харьковской области умер военный из Борисполя, Киевской области, гранатометчик 30-летний Михаил Гончар. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 5 ноября.

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