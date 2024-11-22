Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный из Киевской области Антон Степаненко. Фото

На фронте во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киевской области Антон Степаненко. Жизнь защитника Украины оборвалась 13 ноября.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко.

"Плачет небо…Больет душа…Рвется сердце… Солдат Антон Степаненко, номер обслуги пулеметного отделения пулеметного взвода роты огневой поддержки специального назначения батальона специального назначения. Погиб 13 ноября 2024 во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Нелиповка Бахмутского района Донецкой области. Искренние соболезнования родным и близким Антона Сергеевича", – написал Сапожко.

Церемония прощания с защитником Украины состоится в субботу, 23 ноября, в 10.45 на Майдане Свободы в Броварах. Отпевание в 11:30 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22 А).

Похоронят Героя на Аллее Славы (ул. Олега Оникиенко, 136).

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Запорожье умер военный из Киевщины, старший наводчик минометного взвода Руслан Клименко. Сердце защитника Украины остановилось 14 ноября.

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