Война забирает лучших: на фронте погиб военный из Киевской области Евгений Харченко. Фото

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевщины, стрелок-зенитчик Евгений Харченко. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 24 сентября.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко. Вечная память и слава Герою!

"Война забирает лучших… Солдат Евгений Харченко, стрелок-зенитчик зенитно-ракетного взвода механизированного батальона. Погиб 24 сентября 2024, в бою за Украину, ее свободу и независимость, во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Терны Краматорского района Донецкой области. Искренние соболезнования родным и близким Евгения Владимировича", – написал Сапожко.

Попрощаются с защитником Украины в четверг, 3 сентября.

Напомним, во время обороны Азовстали в апреле 2022 года погиб военный 43-летний Андрей Ягмурджи. Похоронят защитника Украины в Буче, где проживают его жена и дочь.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области, командир танкового взвода Михаил Мацелик. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 29 сентября.

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