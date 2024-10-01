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Ему навсегда будет 23: на фронте погиб преподаватель с Киевщины, ставший командиром танкового взвода. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Киевщина
1 минута
5,5 т.
Ему навсегда будет 23: на фронте погиб преподаватель с Киевщины, ставший командиром танкового взвода. Фото

На фронте при выполнении боевого задания погиб военный из Киевской области, командир танкового взвода Михаил Мацелик. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 29 сентября.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил ирпенский городской голова Александр Маркушин. Вечная память и слава Герою!

"На фронте погиб молодой преподаватель Ирпенского профессионального колледжа экономики и права Михаил Мацелик", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился и вырос в Ирпене. Как и родители, преподаватели Государственного налогового университета, парень посвятил свою жизнь науке. После получения высшего образования он вернулся работать в Ирпенский профессиональный колледж экономики и права, который в свое время окончил с отличием. Студентам преподавал предмет "Защита Украины".

Ему навсегда будет 23: на фронте погиб преподаватель с Киевщины, ставший командиром танкового взвода. Фото

В конце марта Михаила мобилизовали. После военного обучения был назначен командиром 3-го танкового взвода 3-й роты танкового батальона 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ. В армии Герой был лидером и примером для своих побратимов. К сожалению, 29 сентября бесстрашный воин погиб во время выполнения боевого задания в селе Макеевка на Луганщине.

"Герою навсегда 23 года. Михаил был невероятно светлым человеком, всегда готовым прийти на помощь, даже отдавая последнее, всегда делал это с улыбкой на лице. Большая потеря для нашего образования и всей Ирпенской громады. Соболезнования жене Екатерине, родителям, брату, сестре, друзьям и побратимам защитника", – добавил Маркушин.

Как сообщал OBOZ.UA, в столичной больнице от полученных во время выполнения боевого задания ранений скончался военный из Киевской области Владимир Запорожец. Сердце мужественного защитника Украины перестало биться 16 сентября.

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