Погиб, обороняя Мариуполь: в Буче попрощаются с военным Андреем Ягмурджи. Фото

Во время обороны Азовстали в апреле 2022 года погиб военный 43-летний Андрей Ягмурджи. Похоронят защитника Украины в Буче, где проживают его жена и дочь.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил Бучанский городской голова Анатолий Федорук. Вечная память и слава Герою!

"Погиб, обороняя Мариуполь… В Буче попрощаемся с 43-летним Андреем Ягмурджи", – сообщил Федорук.

До начала полномасштабного вторжения воин с семьей проживал в родном Мариуполе. В 2022 году он добровольно вступил в ряды ВСУ. Через неделю тяжелых боев в городе Андрей получил ранение.

Вскоре солдат оказался на Азовстали, где помогал другим – готовил на полевой кухне. К сожалению, защитник Украины трагически погиб в результате минометных обстрелов в начале апреля 2022 года.

"У Героя осталась дочь, жена и тетя. Сейчас они живут в Буче. Искренние соболезнования вашей потере! Андрей вкусно готовил и любил угощать других. Был настоящим другом и патриотом. Мечтал, чтобы его дочь окончила именно украинскую школу", – добавил Федорук.

Похоронят защитника Украины в Буче на Аллее Славы.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области, командир танкового взвода Михаил Мацелик. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 29 сентября.

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