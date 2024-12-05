Был верен присяге: стало известно о гибели военного с Киевской области Юрия Бурого. Фото

От полученных ран скончался военнослужащий из Броваров Киевской области Юрий Бурый. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 26 ноября.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко.

"Военнослужащий Юрий Бурый умер 26 ноября 2024 года в результате полученных повреждений при исполнении служебных обязанностей. Искренние соболезнования родным и близким Юрия Николаевича", – написал Сапожко.

Церемония прощания с защитником Украины состоится в четверг, 5 декабря, в 10:00 у дома в Броварах по улице Хельсинкской группы,1. Прощание на Майдане Свободы в Броварах состоится в 10:30. Отпевание в 11:00 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22 А).

Похоронят Героя в 12:00 на Аллее Славы (ул. Олега Оникиенко, 136).

Как сообщал OBOZ.UA, в Херсонской области в результате полученного ранения погиб военный из Киевщины Леонид Мартынов. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 29 ноября.

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