Война забирает лучших: на фронте погиб военный из Киевской области Александр Дубровский. Фото

На фронте в результате полученного ранения погиб военный с Киевщины Александр Дубровский. Сердце защитника Украины остановилось 2 ноября.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"Фастовская громада в скорби. 2 ноября, защищая родную землю, в бою на Восточном фронте смертью Героя пал боец батальона "Свобода" бригады наступления Нацгвардии "Рубеж", боровчанин Александр Дубровский", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 4 июля 1972 года. В 1975 году его семья переехала в Боровую на Фастовщине, где он и провел свое детство. Окончив местную школу, поступил в Киевское профессионально-техническое училище, где получил профессию слесаря-сантехника и газосварщика.

Александр всегда отличался профессионализмом, пользовался уважением среди друзей и коллег в строительной компании, где работал после срочной службы в армии.

С началом полномасштабного вторжения Александр присоединился к территориальной обороне города Вишневое, а весной 2023 года подписал контракт с Национальной гвардией Украины. Воевал в Донецкой области, занимая должность старшего солдата-механика и водителя бронетранспортера во взводе оперативного назначения.

"Александр был одним из лучших бойцов своей роты и батальона в целом. Эталонный украинский воин. Спокойный, смелый, готовый к действиям, безжалостный к врагу. Человек с большим сердцем и постоянной готовностью прийти на помощь друзьям, невзирая на все опасности и угрозы. Мужественный и преданный защитник Александр погиб в Донецкой области 2 ноября в результате ранения, несовместимого с жизнью. В скорби по Герою остались мама Раиса Дмитриевна и брат Дмитрий", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно о смерти военного из Киевской области, участника АТО Сергея Ивахненко. Жизнь защитника Украины оборвалась 5 ноября.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!