Боролся за независимость Украины: стало известно о смерти военного из Киевщины Сергея Ивахненко. Фото

Стало известно о смерти военного из Киевской области, участника АТО Сергея Ивахненко. Жизнь защитника Украины оборвалась 5 ноября.

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Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"Фастовская община в скорби. 5 ноября 2024 года ушел из жизни военнослужащий, фастовчанин Сергей Ивахненко", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 20 июля 1982, окончил школу и учился в профессионально-техническом училище Фастова по специальности автомеханика. Всю жизнь был неутомимым работником и с любовью воспитывал сына.

В 2014 году Сергей добровольно встал на защиту Украины и в течение 10 лет боролся за ее независимость, отдав свои силы борьбе с врагом. Сначала служил в бригаде "Киевская Русь", а с 2015 года – в батальоне по борьбе с терроризмом и бандитизмом "Миротворец". Умер Сергей 5 ноября.

"В скорби по Сергею остались сын, мама, бабушка, родные, друзья и боевые товарищи. Разделяем с семьей боль утраты. Не простим врагу ни одной утраченной души. Вечная память и вечная слава Герою", – добавили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Сергей Механиков. Жизнь защитника Украины оборвалась 25 октября.

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