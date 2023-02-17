''Вами гордится вся страна'': Наев отметил воинов ПВО Киевской области за успешную работу. Фото

Командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев вручил награды воинам подразделений противовоздушной обороны Киевщины. Они круглосуточно работают по защите мирного населения региона.

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Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан. Соответствующие фото он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Они работают в режиме нон-стоп 24/7. Наши воины ПВО уничтожают вражеские ракеты, защищая мирное население и гражданскую инфраструктуру, наши воины самые лучшие! За высокие показатели успешного отражения атак врага Командующий Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев вручил воинам ПВО Киевской области награды", – написал Штефан.

Отмечается, что благодаря профессионализму и эффективному использованию вооружения, предоставленного странами-партнерами, подразделения ПВО отражают атаки страны-террориста. А планы врага по массовому уничтожению мирной жизни украинцев не достигают своей позорной цели.

"Никакое ПВО мира не сдерживали такие атаки, как украинские защитники неба! Вами гордится вся страна!", – подчеркнул Сергей Наев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 10 февраля, страна-террорист РФ снова начала массовый ракетный обстрел территории Украины. Во время воздушной тревоги в Киеве силы ПВО сбили в небе над городом 10 ракет.

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