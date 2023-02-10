В Киеве во время воздушной тревоги сработало ПВО: обломки ракеты повредили авто и крышу дома

В пятницу, 10 февраля, страна-террорист РФ снова начала массовый ракетный обстрел территории Украины. Во время воздушной тревоги в Киеве слышны взрывы, известно, что обломки ракеты, в частности, упали на крышу дома.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Граждан призвали не игнорировать сообщения о безопасности и находиться в укрытиях.

Как сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации, в регионе работают подразделения противовоздушной обороны.

"В Киевской области работает ПВО! Оставайтесь в укрытиях или в безопасных местах. Сохраняйте информационную тишину и покой! Верим в наших воинов", – призывали в КОВА.

Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что обломки ракеты повредили авто и крышу частного дома в Голосеевском районе.

"Ракетная атака продолжается. Оставайтесь в укрытиях!", – написал мэр.

Как уточнили в КГВА, обломками ракеты в Голосеевском районе были повреждены два автомобиля, дом и электросети.

Напомним, в Киеве и Киевской области в пятницу, 10 февраля, из-за угрозы ракетной атаки применили экстренные отключения света. Этот шаг позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели.

Как сообщал OBOZREVATEL, государство-террорист Россия после ночной атаки дронами и ракетами ночью 10 февраля, к утру пятницы снова запустила их по Украине. Первыми звуки взрывов раздались в Днепропетровской и Полтавской областях.

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