В Киеве во время воздушной тревоги сработало ПВО: обломки ракеты повредили авто и крышу дома
В пятницу, 10 февраля, страна-террорист РФ снова начала массовый ракетный обстрел территории Украины. Во время воздушной тревоги в Киеве слышны взрывы, известно, что обломки ракеты, в частности, упали на крышу дома.
Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Граждан призвали не игнорировать сообщения о безопасности и находиться в укрытиях.
Как сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации, в регионе работают подразделения противовоздушной обороны.
"В Киевской области работает ПВО! Оставайтесь в укрытиях или в безопасных местах. Сохраняйте информационную тишину и покой! Верим в наших воинов", – призывали в КОВА.
Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что обломки ракеты повредили авто и крышу частного дома в Голосеевском районе.
"Ракетная атака продолжается. Оставайтесь в укрытиях!", – написал мэр.
Как уточнили в КГВА, обломками ракеты в Голосеевском районе были повреждены два автомобиля, дом и электросети.
Напомним, в Киеве и Киевской области в пятницу, 10 февраля, из-за угрозы ракетной атаки применили экстренные отключения света. Этот шаг позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели.
Как сообщал OBOZREVATEL, государство-террорист Россия после ночной атаки дронами и ракетами ночью 10 февраля, к утру пятницы снова запустила их по Украине. Первыми звуки взрывов раздались в Днепропетровской и Полтавской областях.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!