В Украине через Prozorro было заказано почти 600 терминалов Starlink: на первом месте Киевщина

С начала полномасштабной военной агрессии страны-террориста РФ против Украины через систему закупок Prozorro было заказано 599 терминалов Starlink. Больше всего их приобрели в пяти регионах нашей страны, в частности в Киевской области.

Видео дня

Об этом сообщил портал Dozorro. Общая стоимость систем составляет более 28 млн грн.

"С весны 2022 года громады, учреждения и бюджетные организации страны безвозмездно получают системы Starlink, чтобы иметь беспрепятственный доступ к сети. Кроме того, часть организаций закупает их за бюджетные средства. В частности, за все время полномасштабного вторжения на Prozorro отчитались о заказе 599 терминалов Starlink на более 28 млн грн", – рассказали в пресс-службе.

В Dozorro уточнили, что больше всего систем приобрели в Киевской, Сумской, Днепропетровской, Львовской и Полтавской областях. И только один Starlink за весь период приобрели в Одесской области для Департамента ЖКХ и капстроительства Белгород-Днестровского горсовета.

Напомним, в октябре SpaceX попросила Пентагон профинансировать услуги Starlink в Украине. В компании отметили, что у них якобы больше нет средств на оплату. Позже Маск заявил, что не отключит Starlink для Вооруженных сил Украины, даже если минобороны США не примет финансирование на себя.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине сейчас нет проблем с использованием терминалов Starlink украинскими военнослужащими. Защитники нашего государства могут его применять для управления дронами по-прежнему.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!