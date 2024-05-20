В КОВА рассказали, в скольких ЦПАУ Киевщины можно обновить данные военнообязанного

В Киевской области в 69 центрах предоставления административных услуг можно обновить данные военнообязанного. Чтобы сделать это, граждане должны при себе иметь паспорт и индивидуальный налоговый номер.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. В стране продолжается всеобщая мобилизация.

"69 ЦПАУ Киевщины уже предоставляют услугу актуализации данных военнообязанного, чтобы обеспечить качественный процесс их обновления. Сделать это можно в соответствии с графиком работы каждого отдельного ЦНАПа", – говорится в сообщении.

В КОВА добавили, что администраторы ЦПАУ в Киевской области прошли специальные онлайн-тренинги по работе с услугой или получили видеоинструкцию с подробными разъяснениями.

Военнообязанные с 18 мая могут обновить через центры предоставления админуслуг следующие сведения о себе: ФИО, адрес фактического проживания, номер телефона, электронная почта (если есть).

Для этого необходимо иметь паспорт (или предъявить документы из цифрового приложения "Дія") и индивидуальный налоговый номер. Обновить свои данные военнообязанные могут, кроме ЦПАУ, через мобильное приложение Минобороны "Резерв+" или в ТЦК и СП.

Добавим, что все военнообязанные должны уточнить свои данные от 18 мая в течение 60 суток. Пройти военно-врачебную комиссию придется и тем, кто имеет статус ограниченно пригодных.

Как сообщал OBOZ.UA, в центрах предоставления административных услуг Киева с 18 мая военнообязанные граждане смогут обновить свои данные. ЦНАПы столицы уже подключены к системе, а специалисты прошли необходимое обучение.

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