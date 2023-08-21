В Киевской области возник скандал из-за туалета в укрытии детского сада. Фото

В городе Украинка Обуховского района возник скандал из-за укрытия, обустроенного для детского сада. Его причиной стал туалет, которым нельзя нормально пользоваться из-за отсутствия двери.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Событие якобы произошло в заведении дошкольного образования "Хоровод".

Так, городской голова города Украинка Александр Туренко на своей странице в Facebook сообщил, что в детсаду, который функционирует с 1968-го года, провели ремонтные работы и обустроили укрытие.

Кроме того, он поделился фотографиями объекта защиты, где, среди прочего, можно увидеть, что туалеты для детей не оборудованы дверью. Это вызвало возмущение у пользователей соцсетей.

"Почему нельзя сейчас делать нормальные перегородки с дверью в туалетных комнатах? Это не большие расходы. Вот посадить на тот унитаз должностных лиц сразу двух рядом за компанию, а рядом еще двоих поставить руки мыть", – написала Наталья Щеголенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кривом Роге женщину с тремя детьми отказались впускать в укрытие в местном дворце культуры. Основанием для отказа стало то, что с ними был домашний любимец пес Оливер.

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