В Киевской области в заброшенном блиндаже оккупантов нашли украденный ноутбук. Фото

В Бучанском районе Киевской области во время обследования леса в заброшенном блиндаже оккупантов защитники Украины обнаружили украденный врагом ноутбук. Военные страны-агрессора так быстро убегали от подразделений ВСУ, что забыли забрать награбленное.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Хозяина техники уже удалось найти.

"Добровольцы Бучи нашли в блиндаже оккупантов похищенный ноутбук. Во время проверки лесов Клавдиевского лесничества на взрывоопасные предметы в одном из оккупантских блиндажей был найден ноутбук. После осмотра оказалось, что украденный россиянами гаджет принадлежит местному жителю. Специалисты ДФТО нашли контактные данные, и вскоре вещь вернется к владельцу", – говорится в сообщении.

Напомним, когда кадыровцы выезжали из села Обильное под Мелитополем Запорожской области, военные преступники забрали с собой все имущество из домов местных жителей.

Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении российского военного-мародера. Российского оккупанта удалось вычислить благодаря снимку, который он сделал с помощью фотоаппарата Polaroid и оставил на месте преступления в Ирпене на Киевщине.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский диктатор Владимир Путин своим указом фактически легализовал конфискацию имущества украинцев на временно захваченных территориях. Теперь сворованные оккупантами в домах жителей Украины стиральные машинки и унитазы на их родине в РФ будут преподносить как "благотворительные подарки".

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