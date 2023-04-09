В Киевской области раздался взрыв и начался пожар: загорелся жилой дом. Фото

В селе Гвоздов в Киевской области (Обуховский район) вечером 9 апреля прогремел взрыв, в одном из частных жилых домов начался масштабный пожар. По предварительным данным, причина пожара – бытовая.

Видео дня

Об этом сообщили в Telegram-канале Главного управления Национальной полиции Украины в Киевской области. На месте работают правоохранители и работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как говорится в сообщении, полицейские устанавливают причины возгорания.

В то же время в Telegram-канале "BUCHA LIVE" сообщили, что по данным спасателей причина якобы бытовая.

На опубликованных кадрах видно, что здание почти полностью выгорело внутри.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сумах 11-летняя девочка спасла троих детей от пожара. Сначала она пыталась самостоятельно потушить пламя, а затем вынесла на руках младших братьев и сестру.