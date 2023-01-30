В Киевской области работает около 450 "Пунктов несокрушимости": как узнать адрес

В Киевской области по состоянию на понедельник, 30 января, работают 438 "Пунктов несокрушимости". Жители и гости региона могут, , в частности, подзарядить гаджеты, согреться и выпить чаю.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Обустройство новых локаций продолжается.

"438 Пунктов несокрушимости развернуто на Киевщине. В них вы можете подзарядить телефон, получить доступ в Интернет, согреться и т.д. Там есть генераторы, старлинки, запасы воды и пищи. Обустройство Пунктов продолжается", – подчеркнули в Киевской ОВА.

В пресс-службе добавили, что адреса Пунктов Несокрушимости можно найти на сайте КОВА и на специально созданном сайте.

Напомним, Посольство Израиля 21 декабря открыло в Киеве Пункт несокрушимости. Все желающие смогут согреться, подзарядить гаджеты и получить доступ в интернет.

На территории маркет-мола "Даринок" открыт самый большой в Украине "городок несокрушимости", где можно не только выпить горячего чая и зарядить свои гаджеты, но прекрасно провести время всей семьей и даже выгулять собаку. На территории хаба полностью оборудованы места на 1000 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Буче Киевской области открыли "Пункт несокрушимости" в виде настоящей юрты. Это произошло благодаря поддержке Посольства Республики Казахстан в Украине.

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