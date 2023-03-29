В Киеве и области из-за погоды и аварии начались отключения света: где нет электроэнергии

В Киеве и Киевской области в среду, 29 марта, было зафиксировано отключение света в нескольких районах. Из-за погодных условий произошли аварии на электросетях.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Энергетики уже приступили к ремонтным работам.

"На Киевщине из-за ухудшения погодных условий произошли аварии на электросетях. Больше всего отключений: в Вышгородском, Киево-Святошинском и Васильковском энергоузлах. В настоящее время обесточено около 60 населенных пунктов, пострадавших от непогоды. Поврежденными остаются 62 линии 6-10 кВ и более тысячи трансформаторных подстанций. Без света – более 30 тысяч клиентов", – рассказали в пресс-службе.

Как сообщили в пресс-службе ДТЭК в части Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов столицы происходят отключения согласно стабилизационным графикам. Также графики были использованы в Бучанском, Фастовском и Обуховском районах Киевской области.

Проверить информацию о текущих отключениях или ознакомиться с графиком в Киеве можно по этой ссылке, а для Киевщины – по этой ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за массированных ракетных обстрелов по энергетической структуре столицы со стороны страны-террориста РФ городские власти серьезно рассматривали необходимость эвакуации населения Киева. Вопрос поднимался в середине зимы 2022/2023.

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