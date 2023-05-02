В Ирпене открыли отдел полиции, который в марте 2022 уничтожили российские оккупанты. Фоторепортаж

В Ирпене Киевской области во вторник, 2 мая, открыли обновленный отдел полиции, уничтоженный оккупантами 5 марта 2022 года. Правоохранители этого подразделения помогали гражданским эвакуироваться.

Видео дня

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. В тире, находившемся в подвале здания, жили местные жители во время вторжения страны-агрессора.

Так, утром 2 мая состоялась официальная церемония открытия обновленного отдела полиции Ирпеня, который в прошлом году полностью разрушила артиллерия оккупантов 5 марта. На ремонтные работы понадобился месяц, в течение которого здесь полностью обновили все кабинеты, дежурную часть и другие помещения. Со своей стороны мэрия города Ирпень передала полицейским два новых автомобиля взамен уничтоженных в прошлом году.

Подчеркнем, что полицейские этого отделения помогали эвакуироваться жителям Ирпеня через Романовский мост, ведущий в Киев. Во время полномасштабного вторжения страны-террориста именно здесь в тире, который расположен в подвальном помещении здания, жили мирные жители.

Кроме того, был открыт сквер, посвященный жестоко убитому оккупантами капитану полиции Киевщины Сергею Близнюку. Также приглашены родные убитых правоохранителей, в том числе и отец Юрия Чабаха, расстрелянного в Буче вражеским снайпером.

Напомним, вблизи села Глебовка Киевской области установили памятник одному из "Призраков Киева", летчику Геннадию Матуляку. Герой Украины погиб на этом месте в 2022 году во время воздушного боя с российским оккупантом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Буче Киевской области почтили память жертв расстрелов на улице Яблонской. Именно здесь, после освобождения пригорода столицы, были обнаружены тела убитых оккупантами местных жителей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!