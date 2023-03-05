Всех расстреляли с близкого расстояния: в Буче почтили память убитых оккупантами жителей. Фото

В Буче Киевской области почтили память жертв расстрелов на улице Яблонской. Именно здесь, после освобождения пригорода столицы, обнаружили тела убитых оккупантами местных жителей.

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Об этом сообщили в социальных сетях. На место военного преступления принесли цветы и установили фотографии погибших.

"Бучанцы почтили жертв расстрелов на улице Яблонской, 144. Именно здесь, в марте 2022-го в помещении "Агробудснаб" был штаб псковских десантников. И именно здесь, после освобождения Бучи в апреле 2022-го, нашли 13 тел. Все – мужчины. Все – убиты выстрелами с близкого расстояния", – говорится в сообщении.

На месте военного преступления войск страны-террориста РФ было установлено фото погибших украинцев. Местные жители принесли цветы и минутой молчания почтили жертв российских оккупантов.

Напомним, в Украине будут судить двух российских военных, причастных к совершению военных преступлений в Киевской области. Один из них пытал бывших участников АТО, второй ударил пенсионера оружием по голове и застрелил его.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине будут судить российских оккупантов, которые жестоко убивали и издевались над жителями Киевщины во время оккупации части региона в марте прошлого года. Обвинительный акт против одного из оккупантов, расстрелявшего гражданских в спину, уже направлен в суд.

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