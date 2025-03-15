Украина теряет лучших сыновей: стало известно о смерти военного из Киевской области Сергея Луценко. Фото

В столичной больнице в результате хронической болезни скончался военный из Киевской области Сергей Луценко. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 7 марта.

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Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

"Сегодня Белая Церковь прощается с нашим защитником: офицером резерва запасной роты одной из воинских частей Сергеем Луценко, 1974 года", – говорится в сообщении.

Защитник Украины умер 7 марта в результате хронической болезни, находясь на лечении в военном клиническом центре Киева. Мужественный воин был верен военной присяге на верность украинскому народу.

"Склоним головы в скорби… Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Напомним, во время выполнения боевого задания на фронте погиб военный из Киевской области Александр Антонюк. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 9 ноября 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, защищая Украину, отдал жизнь военный из Обухова Киевской области Александр Барандыч. Сердце воина перестало сражаться 12 марта 2025 года.

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