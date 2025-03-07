Без отца остались две дочери: стало известно о гибели военного из Киевской области Александра Антонюка. Фото

Во время выполнения боевой задачи на фронте погиб военный из Киевской области Александр Антонюк. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 9 ноября 2024 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"Фастовская громада в скорби. С глубокой грустью сообщаем о гибели фастовчанина, воина Александра Антонюка, отдавшего свою жизнь, защищая Украину", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 19 мая 1981 года в городе Фастов. Учился в местных школах, после поступил в Киевский национальный университет строительства и архитектуры, но не завершил обучение, выбрав путь труда. Работал в разных сферах.

С первых часов полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года Александр встал на защиту родного города в составе территориальной обороны Фастова. Выполнял задачи по защите Родины, был боевым медиком. Некоторое время считался пропавшим без вести. Погиб 9 ноября 2024 во время выполнения боевого задания.

"Александр оставил глубокую скорбь в сердцах родных: дочерей Иванки (11 лет) и Анастасии (5 лет), родителей Владимира и Татьяны, брата Михаила с женой Евгенией, племянников Владимира, Марии и Георгия. Его многочисленная семья и громада города Фастов будут всегда помнить его отвагу и самопожертвование", – добавили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, в больнице в результате полученного ранения скончался военный из Киевской области, оператор отделения ударных БПЛА Александр Робейко. Сердце украинского воина остановилось 25 февраля.

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