Украина теряет лучших сыновей: на фронте погиб военный из Киевской области Виталий Якуненко. Фото

Во время выполнения боевого задания в Сумской области погиб военный из Киевщины, солдат Виталий Якуненко. Сердце украинского воина остановилось 14 марта.

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Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

"Белоцерковская община получила печальное известие. Погиб наш земляк – солдат Виталий Якуненко (1992 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины служил разведчиком-дальномером управления командира артиллерийской батареи самоходного артиллерийского дивизиона одной из воинских частей. Герой погиб 14 марта во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Запсилья Сумского района Сумской области.

Напомним, защищая Украину, отдал жизнь военный из Обухова Киевской области Александр Барандыч. Сердце воина перестало сражаться 12 марта 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на Донецком направлении погиб военный из Киевской области, солдат Виталий Загородний. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 10 ноября 2023 года.

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