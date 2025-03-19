Был верен присяге: в Киевской области простятся с военным Виталием Загородним. Фото

Во время выполнения боевого задания на Донецком направлении погиб военный из Киевской области, солдат Виталий Загородний. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 10 ноября 2023 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

"Сегодня Белая Церковь прощается с нашим защитником: солдатом Виталием Загородним (1985 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины служил водителем отделения противотанковых ракетных комплексов аэромобильного батальона одной из воинских частей. Он погиб 10 ноября 2023 во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Новомихайловка Покровского района Донецкой области.

Герой был верен военной присяге на верность украинскому народу, мужественно исполнял свой воинский долг, в бою за нашу страну, ее свободу и независимость.

"Склоним головы в скорби… Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, защищая Украину, отдал жизнь военный из Обухова Киевской области Александр Барандыч. Сердце воина перестало сражаться 12 марта 2025 года.

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