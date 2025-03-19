Был верен присяге: в Киевской области простятся с военным Виталием Загородним. Фото
Во время выполнения боевого задания на Донецком направлении погиб военный из Киевской области, солдат Виталий Загородний. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 10 ноября 2023 года.
Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!
"Сегодня Белая Церковь прощается с нашим защитником: солдатом Виталием Загородним (1985 года рождения)", – говорится в сообщении.
Защитник Украины служил водителем отделения противотанковых ракетных комплексов аэромобильного батальона одной из воинских частей. Он погиб 10 ноября 2023 во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Новомихайловка Покровского района Донецкой области.
Герой был верен военной присяге на верность украинскому народу, мужественно исполнял свой воинский долг, в бою за нашу страну, ее свободу и независимость.
"Склоним головы в скорби… Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.
Как сообщал OBOZ.UA, защищая Украину, отдал жизнь военный из Обухова Киевской области Александр Барандыч. Сердце воина перестало сражаться 12 марта 2025 года.
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