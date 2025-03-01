Украина теряет лучших сыновей: на фронте погиб военный из Киевской области Михаил Ситюков. Фото

На фронте во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киевской области Михаил Ситюков. Жизнь защитника Украины оборвалась 30 января.

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Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"Фастовская община в скорби. 30 января 2025 года во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Михаил Ситюков", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 24 февраля 1976 года. Работал строителем, был предан своему делу. В ноябре 2024 года был призван в ряды Вооруженных сил Украины, где добросовестно выполнял военную обязанность, защищая Украину от врага.

"Михаил оставил после себя светлую память как мужественный воин и надежный побратим. Его отвага и самопожертвование навсегда останется в сердцах украинцев. Разделяем с семьей боль утраты. Не простим врагу ни одной потерянной души", – добавили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, в больнице в результате полученного ранения скончался военный из Киевской области, оператор отделения ударных БПЛА Александр Робейко. Сердце мужественного украинского воина остановилось 25 февраля.

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