Украина теряет лучших сыновей: на фронте погиб военный из Киевской области Михаил Ситюков. Фото
На фронте во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киевской области Михаил Ситюков. Жизнь защитника Украины оборвалась 30 января.
Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!
"Фастовская община в скорби. 30 января 2025 года во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Михаил Ситюков", – говорится в сообщении.
Защитник Украины родился 24 февраля 1976 года. Работал строителем, был предан своему делу. В ноябре 2024 года был призван в ряды Вооруженных сил Украины, где добросовестно выполнял военную обязанность, защищая Украину от врага.
"Михаил оставил после себя светлую память как мужественный воин и надежный побратим. Его отвага и самопожертвование навсегда останется в сердцах украинцев. Разделяем с семьей боль утраты. Не простим врагу ни одной потерянной души", – добавили в горсовете.
Как сообщал OBOZ.UA, в больнице в результате полученного ранения скончался военный из Киевской области, оператор отделения ударных БПЛА Александр Робейко. Сердце мужественного украинского воина остановилось 25 февраля.
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