Без отца осталось два сына: стало известно о смерти военного с Киевщины Александра Робейко. Фото

В больнице в результате полученного ранения скончался военный из Киевской области, оператор отделения ударных БПЛА Александр Робейко. Сердце мужественного украинского воина остановилось 25 февраля.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил ирпенский городской голова Александр Маркушин.

"Война унесла жизнь еще одного жителя Ирпенской громады – 40-летнего Александра Робейко. Александр родом из Ривненской области. В Ирпень переехал после женитьбы на любимой Наталье, чтобы строить семейное счастье в зеленом пригороде столицы. Вместе воспитывали двоих сыновей. В преддверии полномасштабного вторжения приобрели собственное жилье", – рассказал Маркушин.

В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Александр вывез семью, а сам мобилизовался в армию. Их дом в Ирпене уничтожили снарядами российские оккупанты. Александр служил оператором отделения ударных беспилотных авиационных комплексов.

16 февраля в Сумской области защитник Украины получил тяжелое ранение во время выполнения боевого задания. Девять дней врачи боролись за его жизнь, однако 25 февраля сердце воина остановилось в Главном военном клиническом госпитале.

"Александр постоянно занимался спортом, любил баскетбол, увлекался велоездой. Был харизматичным лидером, ответственным человеком и большим оптимистом. Мечтал написать книгу после победы. Храбрый воин, любящий отец и муж. Ирпенская громада в трауре вместе с его близкими, родными, друзьями и побратимами. Прощание и похороны состоятся в поселке Рафаловка Ривненской области, откуда Александр родом", – добавил Маркушин.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на фронте погиб военный из Киевской области Андрей Шкляр. Жизнь 28-летнего защитника Украины оборвалась 20 февраля.

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