Украина теряет лучших сыновей: на фронте погиб военный из Киевской области Андрей Ткаченко. Фото

На Краматорском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевщины, оператор отделения ударных БПЛА Андрей Ткаченко. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 15 февраля.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко.

"Не утихает боль… Старший солдат Андрей Ткаченко, оператор отделения ударных беспилотных авиационных комплексов батальона беспилотных систем. Погиб 15 февраля 2025 во время выполнения боевого задания в районе села Заречное Краматорского района Донецкой области. Искренние соболезнования родным и близким Андрея Руслановича", – написал Сапожко.

Церемония прощания с защитником Украины состоится в пятницу, 21 февраля, в 10.30 на Майдане Свободы в Броварах. Отпевание в 11:00 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22а).

Похоронят Героя на Аллее Славы (ул. Олега Оникиенко, 136).

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевщины, оператор взвода противотанковых ракетных комплексов Радион Куценко. Сердце украинского воина остановилось 14 февраля.

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