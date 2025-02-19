Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный из Киевской области Радион Куценко. Фото

На фронте во время выполнения боевой задачи погиб военный с Киевщины, оператор взвода противотанковых ракетных комплексов Радион Куценко. Сердце украинского воина остановилось 14 февраля.

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Вечная память и слава Герою! Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета.

"Фастовская община в скорби. 14 февраля 2025 года в бою за родную землю отдал свою жизнь воин, житель села Большая Офирная Радион Куценко", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 19 декабря 1991 года в городе София (Болгария). Впоследствии он переехал в Киевскую область. Высшее образование получил в Белоцерковском аграрном университете на факультете "Экология" по специальности "Водные биоресурсы".

"Активный, неравнодушный, полный идей и стремление изменять жизнь к лучшему – такой его знали все, кто хоть раз с ним общался. Волонтерство, благотворительность, помощь нуждающимся – все это было частью его сущности. Радион не ожидал перемен – он творил их сам. Его преданность Украине, друзьям и своей семье навсегда останется в наших сердцах", – добавили в горсовете

С января 2024 вступил в ряды ВСУ. Верный военной присяге и собратьям, он проявил себя как надежный, смелый и решительный воин. Герой был старшим оператором взвода противотанковых ракетных комплексов роты противотанковых ракетных комплексов и выполнял сложные боевые задачи, приближая нашу победу.

"Радион был не только воином, но и любящим мужчиной, заботливым отцом и человеком с большим сердцем. В скорби остались отец Роман, мама Алла, жена Элла и сын Илья. Вместе с ними скучает все общество", – резюмировали в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, во время пребывания в подразделении от остановки сердца умер военный из Киевской области Алексей Онищенко. Жизнь защитника Украины оборвалась 15 февраля.

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