Украина теряет лучших сыновей: на фронте погиб военный из Киевской области Александр Сущенко. Фото

На фронте при выполнении боевого задания погиб военный из Киевской области, командир минометного взвода Александр Сущенко. Сердце мужественного украинского воина остановилось 3 февраля.

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Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

"Белая Церковь прощается с нашим защитником: младшим сержантом Александром Сущенко (1991 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины служил командиром минометного взвода стрелкового батальона одной из воинских частей. Герой погиб 3 февраля при выполнении боевого задания, получив ранение в стрелковом бою в районе н. п. Березовка, Краматорского района Донецкой области.

"Наш воин был верен военной Присяге на верность Украинскому народу, мужественно исполнил военную обязанность в бою за Украину, ее свободу и независимость. Склоним головы в скорби. Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, на Покровском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Роман Чукаловский. Жизнь защитника Украины оборвалась 2 февраля.

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