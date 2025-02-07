Ему навсегда будет 40: на фронте погиб военный из Киевской области Роман Чукаловский. Фото

На Покровском направлении во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киевской области Роман Чукаловский. Жизнь защитника Украины оборвалась 2 февраля.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил Макаровский председатель Вадим Токар.

"Защитник возвращается на щите... 2 февраля 2025 года, на Покровском направлении, выполняя боевое задание по защите неприкосновенности и территориальной целостности Украины, погиб житель села Забуяние солдат Роман Чукаловский", – говорится в сообщении.

Защитник родился 28 сентября 1984 года в селе Забуянье на Макаровщине. Без раздумий, в тяжелое время для государства, стал на защиту Украины. Был пулеметчиком – с честью исполнил свой военный долг и отдал жизнь за каждого из нас.

"Склоняем головы в почете к исполненному долгу и храним в сердцах светлую память о Защитнике Украины. Искренние соболезнования матери Героя. Вечная и светлая память воину-защитнику! Низкий поклон и Царство Небесное", – добавил Токар.

Церемония прощания с Героем состоится в субботу, 8 февраля. Похоронят воина в селе Забуянье.

Как сообщал OBOZ.UA, в Курской области РФ во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Олег Петрученко. Сердце мужественного украинского воина остановилось 23 января.

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