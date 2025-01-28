Отдал жизнь за Украину: стало известно о смерти военного из Киевской области Вадима Булавки. Фото

Во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб военный с Київщины, стрелок-санитар Вадим Булавка. Жизнь украинского воина оборвалась 24 июля 2024 года.

Видео дня

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил пивоваренный городской голова Игорь Сапожко.

"И снова о болезненном, трагическом и непоправимом… Солдат Вадим Булавка, стрелок-санитар отделения специального назначения роты специального назначения. Погиб 24 июля 2024 во время выполнения боевого задания в районе н.п. Урожайное Волновахского района Донецкой области. Искренние соболезнования родным и близким Вадима Викторовича", – сообщил Сапожко.

Церемония прощания с Героем состоится в среду, 29 января, в 10.30 на Майдане Свободы в Броварах. Отпевание в 11:00 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22А).

Похоронят защитника Украины на Аллее Славы (ул. Олега Оникиенко, 136).

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области, заместитель командира боевой машины Александр Капаций. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 18 января.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!