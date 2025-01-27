Украина теряет лучших сыновей: на фронте погиб военный из Киевской области Александр Капаций. Фото

На фроне во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области, заместитель командира боевой машины Александр Капаций. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 18 января.

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Вечная память и слава Герою. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко.

"За свободу, мир и покой уходят в небо наши Защитники… Младший сержант Александр Капаций, заместитель командира боевой машины – наводчик-оператор механизированного отделения механизированного батальона. Погиб 18 января 2025, во время выполнения боевого задания в районе н.п. Белогоровка Северодонецкого района Луганской области. Искренние соболезнования родным и близким Александра Николаевича", – написал Сапожко.

Церемония прощания с защитником Украины состоится в понедельник, 27 января, в 10.30 на Майдане Свободы в Броварах. Отпевание в 11:00 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22А).

Похоронят Героя на Аллее Славы (ул. Олега Оникиенко, 136).

Как сообщал OBOZ.UA, на Покровском направлении во время выполнения боевого задания погиб житель Броваров Киевской области, военный Игорь Невмержицкий. Жизнь украинского воина оборвалась 11 декабря 2023 года.

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