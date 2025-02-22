Украина теряет лучших сыновей: на фронте погиб военный из Киевщины Сергей Корнийко. Фото

Во время выполнения боевого задания на фронте погиб военный из Киевской области, стрелок-снайпер Сергей Корнийко. Жизнь защитника Украины оборвалась 3 февраля.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко.

"Черное известие в Требухове… Солдат Сергей Корнийко, стрелок-снайпер десантно-штурмового отделения десантно-штурмового батальона. Погиб 3 февраля 2025 во время выполнения задания в зоне проведения активных боевых действий. Искренние соболезнования родным и близким Сергея Николаевича", – написал Сапожко.

Церемония прощания с защитником Украины состоится в воскресенье, 23 февраля, в 10:40 у дома в селе Требухов, на улице Покровская, 66. Прощание на Аллее славы в центре села Требухов в 11:20. Отпевание – в 12.00 в местной церкви.

Похоронят Героя на местном кладбище.

Как сообщал OBOZ.UA, в больнице города Львов скончался военный из Киевской области, сержант Дмитрий Денисенко. Сердце украинского воина остановилось 15 февраля.

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