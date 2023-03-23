У Патрона появился помощник: пес-сапер Алмаз помогает разминировать Киевщину. Фото

В Вооруженных силах Украины совместно несут службу кинолог Леонид Левченко и его четырёхлапый помощник-сапер пёс Алмаз. Животное и военный участвуют в разминировании Киевской области и иногда находят до 200 взрывоопасных предметов.

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Об этом сообщило издание Укринформ. Собака вместе со своим напарником работают каждый день ради безопасности украинцев.

"Пес-сапер Алмаз с кинологом Леонидом Левченко ежедневно, с апреля до наступления зимних холодов, разминируют Киевскую область. Бельгийская овчарка малинуа находит иногда до 200 мин", – говорится в сообщении.

Напомним, из-за большого количества мин на освобожденных от российских оккупантов территориях Украина рискует не засеять около 500 тыс. га. Речь идет о районах Николаевской, Херсонской и Харьковской областей.

Недавно вблизи села Бузовая Киевской области обнаружили две "растяжки" из боевых гранат. Взрывоопасные предметы оставили российские военные во время оккупации региона.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение пяти месяцев 98 польских полицейских, прошедших специальную подготовку по разминированию, участвовали в тайной миссии в Украине. Они работали на территориях, освобожденных от российских войск, чтобы обезопасить их для мирных жителей и разрешить им вернуться домой.

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