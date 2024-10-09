Стремился защищать независимость Украины: на фронте погиб военный из Киевщины Андрей Опанасенко. Фото

На фронте во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киевской области Андрей Опанасенко. Жизнь Героя оборвалась 3 октября.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил Ирпенский городской голова Александр Маркушин. Вечная память и слава Герою!

"Ирпенское общество, ужасное известие – мы потеряли еще одного Героя. В бою погиб 53-летний Андрей Опанасенко", – написал Маркушин.

Защитник Украины родился и вырос в селе Диброва Киевской. До полномасштабного вторжения РФ работал в продовольственной сфере и проводил все свободное время со своей семьей.

В ряды ВСУ добровольно мобилизовался в марте 2022-го, когда на территории Ирпенской общины шли жесткие бои с россиянами. Андрей больше всего стремился защищать дом, семью и независимость Украины.

"За два с половиной года он защищал нас во многих горячих точках фронта, в частности, участвовал в боях за Бахмут. Постоянно совершенствовался на службе, выезжал на военные учения в Польшу. Андрей Опанасенко погиб 3 октября в бою с врагом на приграничных Сумщинах. Добрый, искренний, заботливый, душевный – Андрей мечтал о победе и достроить дом для своей семьи. Его ждали любимая жена, дети, внуки, сестра, братья, друзья и сотрудники", – добавил Маркушин.

Героя похоронят в родной Диброве в четверг, 10 октября. Церемония прощания с воином состоится в 12:00 у его дома на улице Шевченко, 113. Похоронят защитника Украины в 13:00, после того как живым коридором проведут на местное кладбище.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварах Киевской области от острой ишемической болезни скончался главный сержант-командир стрелкового отделения Данияр Рустемов. Сердце мужественного защитника Украины перестало биться 5 октября.

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