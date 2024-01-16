Служил механиком-водителем танкового батальона: стало известно о смерти военного с Киевщины Максима Ярмоленко. Фото

В столичном Главном военном клиническом госпитале от полученных ранений скончался военный Максим Ярмоленко. Церемония прощания состоится в среду, 17 января, на майдане Свободы в Броварах Киевской области.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко. Вечная слава и память Герою!

"Снова трагическая весть в нашей громаде... Младший сержант Максим Ярмоленко, старший механик-водитель танкового батальона, 14 января 2024 года скончался от полученных ранений в киевском Главном военном клиническом госпитале. Искренние соболезнования семье и близким Максима Константиновича", – сообщил Сапожко.

Прощание с защитником Украины состоится в среду, 17 января, в 10:30 на Майдане Свободы в Броварах. Отпевание в 11:00 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22-а).

Напомним, на фронте во время выполнения боевого задания погиб директор профлицея города Украинка Киевской области Константин Бахмацкий. Жизнь воина оборвалась 13 января в Донецкой области.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте, выполняя боевое задание, погиб младший лейтенант, командир штурмового взвода Валерий Куликов. Защитник Украины отдал самое ценное – жизнь – 19 декабря 2023 года в Донецкой области.

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