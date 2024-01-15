Был командиром штурмового взвода: на фронте погиб младший лейтенант Валерий Куликов. Фото

На фронте, выполняя боевое задание, погиб младший лейтенант, командир штурмового взвода Валерий Куликов. Защитник Украины отдал самое ценное – жизнь, 19 декабря 2023 года в Донецкой области.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко. Вечная слава и память Герою!

"Пополнилось небесный строй... Младший лейтенант, командир штурмового взвода Валерий Куликов, погиб 19 декабря 2023 в районе населенного пункта Первомайское Покровского района Донецкой области", – рассказал Сапожко.

Валерий Куликов был одним из руководителей Попаснянской военно-гражданской администрации. С началом широкомасштабного вторжения встал на защиту Украины. По словам мэра, в Броварах проживают родные Героя – по их желанию он будет похоронен на Аллее Славы города.

Прощание с Валерием Куликовым состоится во вторник, 16 января, в 10.30 на Майдане Свободы в Броварах. Отпевание в 11:00 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (улица Героев Украины, 22-а).

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб директор профлицея города Украинка Киевской области Константин Бахмацкий. Жизнь воина оборвалась 13 января в Донецкой области.

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