На фронте погиб директор профлицея с Киевской области Константин Бахмацкий. Фото

На фронте во время выполнения боевой задачи погиб директор профлицея города Украинка Киевской области Константин Бахмацкий. Жизнь воина оборвалась 13 января в Донецкой области.

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Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения. Вечная слава и память Герою!

"Тяжелая потеря для нашей лицейской семьи! Защищая Украину от российских оккупантов погиб наш директор, Константин Николаевич Бахмацкий. Он не словом, а делом доказал свою любовь к Украине – с первых дней полномасштабного вторжения став на защиту нашей страны", – сообщили в пресс-службе лицея.

Жизнь защитника Украины оборвалась 13 января во время выполнения боевого задания под Бахмутом Донецкой области.

"Трудно найти слова утешения для родных и близких. Прекрасный сын, любящий муж и отец, хороший коллега и товарищ. Пусть хорошее, светлое воспоминание о Константине Николаевиче, нашем Защитнике, станет сильнее смерти и навсегда останется в памяти родных, коллег, учеников, боевых побратимов и всех, кто знал его, любил и уважал", – добавили в пресс-службе.

Напомним, в боях за Украину погиб воин из Ивано-Франковской области Константин Савчук. Свой последний бой Герой принял 1 января 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевой задачи в Запорожском направлении 30 июля 2023 года погиб военный из Киевской области Сергей Дудченко. Дома его ждали мать, жена и дочь.

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