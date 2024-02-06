Служил командиром отделения: на фронте погиб военный из Киевской области Роман Безуглый. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погиб житель Киевщины младший сержант Роман Безуглый. Жизнь защитника Украины оборвалась 27 января в Донецкой области.

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Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"Фастовская община в скорби. Во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб житель села Мотовиловка, защитник Безуглый Роман", – говорится в сообщении.

Роман родился 20 мая 1985 года в Киеве. До 2014 проживал в Вишневом Киевской области, там учился, окончил Вишневскую среднюю школу №4 и работал. Родители Романа рано ушли из жизни, поэтому с 2014 года проживал в селе Мотовиловка вместе с братом и невесткой. С 2015 по 2016 год принимал участие в АТО по защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

С весны 2023 года вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Пройдя обучение в Англии и получив военную подготовку, было отправлено на Бахмутское направление. За время прохождения службы в ВСУ в должности командира отделения, младший сержант Безуглый Роман проявил себя как настоящий Герой.

"27 января 2024 во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Роздоловка, Донецкой области Роман Безуглый погиб. Разделяем с семьей боль утраты. Не простим врагу ни одной потерянной души", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, защищая свободу и независимость Украины, 13 июня 2022 года в бою погиб военный из Броваров Киевской области Александр Горкавенко. Жизнь защитника нашей страны оборвалась в Луганской области.

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