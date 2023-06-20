В Киевской области молния попала в жилой дом. Видео

Беда не приходит одна. 20 июня под Киевом непогода разгулялась, нанося ущерб частным домам не хуже российских ракет. За один день молния ударила сразу в два дома – в селе Гатном и Белогородке.

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В результате произошел пожар зданий, кадры с места которых опубликовали местные Telegram-каналы. На место прибыли пожарные, которые попытались спасти людей и имущество (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Если в Гатном пострадавший дом оказался нежилым и пламя не нанесло значительного ущерба, то в Белогородке сотрудники ГСЧС буквально лезли в окно, чтобы локализовать огонь и уменьшить убытки. В результате стихии у дома сильно обгорела крыша.

"Кошмар какой-то творится. Как не р***ня, так молния", – с ужасом комментируют видео очевидцы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киевской области решил поквитаться с супругой и поджег ее место работы. К счастью, пламя не успело разгореться и нанести ущерб людям, поэтому мужчине грозит штраф или принудительные работы.

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