Погиб, эвакуируя раненых: стало известно о смерти военного из Киевской области Сергея Десны. Фото

Вблизи Сватового Луганской области во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Сергей Десна. Жизнь защитника Украины оборвалась 14 мая.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Ирпенский городской голова Александр Маркушин. Вечная память и слава Герою!

"В жестоких боях на Луганском направлении погиб защитник Украины, 42-летний Сергей Десна. До полномасштабного вторжения Сергей счастлив жил с семьей в Мелитополе, в первые же дни они оказались в оккупации. Летом 2022-го мужчина смог вывезти семью в Ирпень, а сам пошел в армию гнать оккупантов со своей родной земли", – рассказал Маркушин.

В рядах ВСУ получил должность командира отделения зенитно-ракетного взвода. Проходил службу в воинской части в городе Десна. Дисциплинированный, бесстрашный лидер – вместе со своими бойцами принимал участие в обороне Бахмута. Своей слаженной работой и заботой о подчиненных спас не один десяток наших ребят в тех ожесточенных боях с врагом.

Еще в самом начале службы Сергей избрал для себя позывной "Скиф", ведь был родом из Херсонской области. Однако командир назвал воина "Эталон" – за образцовые военные качества. 14 мая автомобиль Сергей попал под артиллерийский обстрел врага близ Сватового, где он помогал удерживать позиции и вывозить раненых. Эта задача стала последней для воина. Дома его ждали жена и дочь.

"Сергей был действительно эталоном военного… Одним из действительно мотивированных защитников, воюющих за нашу Украину. Всегда гордился, что он военный, никогда не жаловался и очень много улыбался, очень любил Украину", – рассказала о любимом жене Сергее.

Прощание с защитником Украины состоится в Ирпене во вторник, 21 мая. Похоронят Героя в 12.00 на Аллее памяти защитников Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, во время боев за Купянск погиб военный из Киевской области Евгений Щербаков. Жизнь защитника Украины оборвалась 7 мая.

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