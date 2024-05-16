Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный из Киевской области Евгений Щербаков. Фото

Во время боев за Купянск погиб военный из Киевской области Евгений Щербаков. Жизнь защитника Украины оборвалась 7 мая.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Бучанский городской голова Анатолий Федорук. Вечная память и слава Герою!

"Непоправимая потеря для Бучанского громады… На войне трагически погиб наш земляк – житель Бабинцев Евгений Щербаков", – сообщил Федорук.

В июне 2022 года герой пополнил ряды ВСУ и самоотверженно нес службу на самых горячих направлениях. Его жизнь трагически оборвалась 7 мая 2024 года во время боев за Купянск. До полномасштабного вторжения мужчина работал строителем и был мастером во все руки. Добросовестный, дружелюбный и ответственный – именно таким его знают родные и близкие.

"Без надежного плеча остались жена и двое детей: 13-летняя дочь и 4-летний сынишка. В глубокой печали его родители – мать Тамила и отец Николай… Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Мы разделяем вашу боль", – добавил Федорук.

Прощание с защитником Украины состоится в пятницу, 17 мая, в 11:00 возле его дома в селе Бабинцы на улице Заводской, 7А. Похороны пройдут на местном кладбище примерно в 13:00.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на Харьковском направлении погиб военный из Киевской области Денис Колесник. Жизнь защитника Украины оборвалась 7 мая.

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