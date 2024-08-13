Отдал жизнь за Украину: в Киевской области простятся с защитником Украины Дмитрием Бугаенко. Фото

В Броварах Киевской области в среду, 14 августа, будут прощаться с военным Дмитрием Бугаенко. Защитник Украины погиб 6 августа 2023 года во время выполнения боевого задания.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко. Вечная память и слава Герою!

"Возвращаются Герои на... Солдат Дмитрий Бугаенко, стрелок-номер обслуги аэромобильного отделения аэромобильного батальона, погиб 6 августа 2023 года в бою за Украину, ее свободу и независимость, во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Берестово Купянского района в Харьковской области. Искренние соболезнования родным и близким Дмитрия Владимировича", – написал Сапожко.

Церемония прощания с защитником Украины состоится в среду, 14 августа, в 10.30 в Броварах на Майдане Свободы. Отпевание в 11:00 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22-А). Прощание возле дома ориентировочно в 12:00 по адресу: город Бровары, ул. Сергея Москаленко, 2.

Похоронят Героя на Аллее Славы (ул. Олега Оникиенко, 136).

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области 43-летний бучанец Евгений Прокопенко. Жизнь защитника Украины оборвалась 1 августа.

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