Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный из Киевской области Евгений Прокопенко. Фото

На фронте во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киевской области 43-летний бучанец Евгений Прокопенко. Жизнь защитника Украины оборвалась 1 августа.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил Бучанский городской голова Анатолий Федорук. Вечная память и слава Герою!

"В Харьковской области погиб 43-летний бучанец Евгений Прокопенко. Мужчина добровольно вступил в ряды ВСУ в мае 2024 года. Воевал в составе 36-й отдельной бригады морской пехоты. Погиб 1 августа 2024 года во время выполнения задания из-за вражеских обстрелов из гранатомета", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился в Буче. В мирной жизни работал логистом, был добрым и искренним человеком. У Героя осталась мать, жена, брат и племянник. Похоронили воина в родном городе.

Напомним, в селе Любарцы Киевской области во вторник, 6 августа, прошла церемония прощания с погибшим на фронте боевым медиком Александром Отришком. Жизнь защитника Украины оборвалась 13 июня 2023 во время выполнения боевого задания.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погиб военный из Киевской области Владимир Потебенько. Жизнь защитника Украины оборвалась на Покровском направлении.

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