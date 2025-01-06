Был верен присяге: стало известно о смерти военного из Киевской области Дмитрия Нощенко. Фото

В Броварах Киевской области скончался главный сержант, ветеран Вооруженных сил Украины Дмитрий Нощенко. Сердце защитника нашей страны остановилось 3 января.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил броварской городской голова Игорь Сапожко.

Бровары в скорби… Главный сержант, ветеран ВСУ Дмитрий Нощенко умер 3 января 2025 года в городе Бровары. Искренние соболезнования родным и близким Дмитрия Валерьевича", – говорится в сообщении.

Церемония прощания с защитником Украины состоится в понедельник, 6 января, в 12:00 на Майдане Свободы в Броварах. Отпевание – в 12:30 в храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22а).

Похоронят Героя на Аллее славы (ул. Олега Оникиенко, 136) в Броварах.

Напомним, в Курской области во время выполнения боевого задания погиб военный из Ирпеня Киевской области Анатолий Шуляк. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 20 декабря.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области, гранатометчик Денис Русских. Сердце украинского воина остановилось 26 декабря.

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