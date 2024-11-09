Отдал жизнь за Украину: стало известно о смерти военного из Киевской области Романа Юхименко. Фото

На фронте в результате вражеского обстрела погиб военный из Киевщины Роман Юхименко. Жизнь защитника Украины оборвалась 20 августа 2022 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинской общины. Вечная память и слава Герою!

"На родную землю возвращается Герой. До сих пор его считали пропавшим без вести. "На щите" возвращается Юхименко Роман Федорович, 1972 года рождения. Он погиб 20 августа 2022 года вблизи населенного пункта Зайцево, Бахмутского района во время вражеского артобстрела", – говорится в сообщении.

Церемония прощания с Защитником Украины состоится в субботу, 9 ноября, в селе Триполье.

Выезд колонны от морга Обухова – в 10:50. Движение колонны по маршруту: Обухов – Украинка – мимо площади Т. Шевченко – пр-т Днепровский – Триполье. В 12:00 – чин похорон в церкви села Триполье. В 12:45 – гражданская церемония прощания на территории местного кладбища.

"Более двух лет надежд, ожиданий, ежедневно теплевших в сердцах родных и близких, погибли с получением письма с извещением. Выражаем искренние соболезнования по поводу невосполнимой потери", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте в результате полученного ранения погиб военный из Киевщины Александр Дубровский. Сердце защитника Украины остановилось 2 ноября.

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