Отдал жизнь за Украину: стало известно о смерти военного из Киевской области Александра Журавлева. Фото

В результате вражеского обстрела на фронте погиб военный из Киевской области Александр Журавлев. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 16 февраля.

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Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"Сегодня Белая Церковь прощается с нашим защитником, погибшим в российско-украинской войне: солдатом Александром Журавлевым (1979 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины служил старшим водителем гранатометного отделения механизированного батальона одной из воинских частей. Погиб 16 февраля 2024, во время выполнения боевого задания, в результате обстрела с РСЗО противником в Покровском районе, Донецкой области.

"Наш воин был верен военной Присяге на верность Украинскому народу, мужественно исполнил военную обязанность в бою за Украину, ее свободу и независимость", –добавили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, отошел в вечность военный из Киевской области Василий Ярошенко. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 12 августа.

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