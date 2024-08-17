Защищал Украину с первых дней войны: стало известно о смерти военного из Киевской области Василия Ярошенко. Фото

Ушел в вечность военный из Киевской области Василий Ярошенко. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 12 августа.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Макарова Вадим Токар. Вечная память и слава Герою!

"Снова горе пришло на Макаровщину... 12 августа 2024 остановилось сердце жителя Копиевки солдата Василия Ярошенко", – говорится в сообщении.

Герой родился 6 марта 1981 года в селе Копиевка Макаровщины. 24 февраля 2022 стал на защиту Украины. Являлся номером обслуживания отделения взвода противотанковых ракетных комплексов. Честно и смело выполнял все боевые задания.

"Отдал жизнь за наше спокойствие, оставив в глубоком горе семью. Вечная память и земной поклон нашему защитнику. Выражаю искренние соболезнования родным воина. Прощание с Героем состоится завтра, 18 августа", – добавил Токар.

Как сообщал OBOZ.UA, на Харьковщине в результате вражеских обстрелов погиб военный из Киевской области Александр Бориков. Жизнь защитника Украины оборвалась 11 августа.

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