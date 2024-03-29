Ему навсегда будет 32: на фронте погиб военный из Киева Максим Мамчий. Фото

В Луганской области 27 января во время выполнения боевого задания погиб военный из Киева Максим Мамчий. У 32-летнего защитника Украины остались жена и 6-летний сын

Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен". Вечная память и слава Герою!

"Максим Мамчий – молодой, энергичный, профессиональный и смелый! В сентябре 2022 года пришел работать слесарем по ремонту и досмотру подвижного состава в электродепо "Харьковское" Киевского метрополитена", – рассказали в столичной подземке.

В августе 2023 года защитник добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины, служил гранатометчиком в бригаде специального назначения "АЗОВ" им. Дмитрия Вишневецкого Восточного оперативно-территориальноого объединения НГУ.

К сожалению, 27 января 2024 года, выполняя боевое задание вблизи населенного пункта Диброва, Луганской области, жизнь Героя оборвалась.

"Он мужественно и смело защищал родную землю от российских оккупантов и героически погиб за Украину. У 32-летнего защитника остались жена и 6-летний сын. Коллеги о нем вспоминают, как о жизнерадостном, веселом, хорошем парне. Склоняем головы перед светлой памятью нашего Героя, отдавшего жизнь за Украину. Выражаем искренние соболезнования семье, родным, близким и друзьям", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харьковской области во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевщины Станислав Григоренко. Жизнь защитника Украины оборвалась 25 марта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!