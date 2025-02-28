Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный из Киевской области Виталий Роик. Фото
Во время выполнения боевой задачи на фронте погиб военный с Киевщины, заместитель командира боевой машины Виталий Роик. Жизнь защитника Украины оборвалась 17 февраля.
Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!
"Сегодня Белоцерковская громада прощается с нашим защитником: солдатом Виталием Роиком (1978 года рождения)", – говорится в сообщении.
Защитник Украины был заместителем командира боевой машины – наводчиком-оператором егерского батальона одной из воинских частей. Погиб 17 февраля при выполнении боевого задания в районе населенного пункта Завидо-Кудашево Покровского района Донецкой области.
Воин был верен военной присяге на верность украинскому народу, мужественно исполнил воинскую обязанность в бою за Украину, ее свободу и независимость.
"Склоним головы в скорби… Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.
Как сообщал OBOZ.UA, в больнице в результате полученного ранения скончался военный из Киевской области, оператор отделения ударных БПЛА Александр Робейко. Сердце мужественного украинского воина остановилось 25 февраля.
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