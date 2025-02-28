Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный из Киевской области Виталий Роик. Фото

Во время выполнения боевой задачи на фронте погиб военный с Киевщины, заместитель командира боевой машины Виталий Роик. Жизнь защитника Украины оборвалась 17 февраля.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

"Сегодня Белоцерковская громада прощается с нашим защитником: солдатом Виталием Роиком (1978 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины был заместителем командира боевой машины – наводчиком-оператором егерского батальона одной из воинских частей. Погиб 17 февраля при выполнении боевого задания в районе населенного пункта Завидо-Кудашево Покровского района Донецкой области.

Воин был верен военной присяге на верность украинскому народу, мужественно исполнил воинскую обязанность в бою за Украину, ее свободу и независимость.

"Склоним головы в скорби… Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в больнице в результате полученного ранения скончался военный из Киевской области, оператор отделения ударных БПЛА Александр Робейко. Сердце мужественного украинского воина остановилось 25 февраля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!