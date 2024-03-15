Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный из Киевской области Сергей Зинченко. Фото

На фронте во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киевской области Сергей Зинченко. Жизнь защитника Украины оборвалась 11 марта в Харьковской области.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко. Вечная память и слава Герою!

"Броварское общество в трауре… Солдат Сергей Зинченко, инспектор пограничной службы, водитель группы минометов огневого отделения, погиб 11 марта 2024 года в бою за Украину, ее свободу и независимость возле населенного пункта Нестерное Чугуевского района Харьковской области. Искренние соболезнования родным и близким Сергея Владимировича", – сообщил Сапожко.

Церемония прощания с защитником Украины состоится в субботу, 16 марта, в 10:30 на Майдане Свободы в Броварах. Отпевание в 11:00 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (Бровары, ул. Героев Украины, 22-А). Похоронят воина на Аллее славы

Напомним, на фронте погиб военный из Киевской области Дмитрий Худолий. Жизнь защитника Украины оборвалась 3 марта.

Как сообщал OBOZ.UA, на Харьковщине в результате вражеских обстрелов погиб военный из Киевской области Виктор Тупало. Жизнь защитника Украины оборвалась 1 марта.

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